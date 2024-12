Dziwna aplikacja na komputerach ASUS. Ludzie myślą, że to wirus

Problem polega na tym, że baner zasłania znaczną część pulpitu, co utrudnia korzystanie z systemu. Niektórzy użytkownicy zaczęli podejrzewać, że aplikacja jest złośliwym oprogramowaniem, zwłaszcza że pojawiła się samoczynnie w okresie przedświątecznym (niektórzy bardziej doświadczeni użytkownicy odkryli, że jest ona powiązana z procesem o nazwie "Christmas.exe").

Duży baner okazał się elementem oprogramowania ASUS Armoury Crate, preinstalowanego na wybranych komputerach ASUS. Firma wykorzystuje tę funkcję do wyświetlania świątecznego ekranu powitalnego. Problem polega na tym, że aplikacja jest niedopracowana, co utrudnia korzystanie z komputera i początkowo może sprawiać wrażenie złośliwego oprogramowania.

"Piszę ten post ze względu na ludzi takich jak ja, którym w menedżerze zadań na dole ekranu pojawi się czarne okienko z bożonarodzeniowym wieńcem oznaczonym jako "Christmas.exe" i pomyślą, że to złośliwe oprogramowanie systemu Windows 10/11. Tak nie jest. Pochodzi z programu ASUS Armory Crate i można go bezpiecznie zamknąć i zignorować. Wygląda to bardzo pobieżnie i mam nadzieję, że zaoszczędzi trochę czasu na diagnozowanie problemu."