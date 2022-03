Elektronika podrożeje. To następstwo trwającej wojny

Ze względu na toczącą się na terenie Ukrainy wojnę, niedługo zacznie brakować neonu. Reuters, bazując na danych przygotowanych przez firmę Techcet, poinformował , że dwie ukraińskie firmy odpowiadają za około 45 do 54 procent neonu wykorzystywanego w laserach, które stosuje się do produkcji półprzewodników. Chodzi o firmy Ingas i Cryoin.

Angelo Zino, analityk CFRA, stwierdził, że jeśli zapasy neonu niezbędne do produkcji chipów skończą się do kwietnia, a producenci nie znajdą innych dostawców, może to oznaczać dalsze zaburzenia łańcucha dostaw, co z kolei przełoży się na brak możliwości wytworzenia produktów dla klientów końcowych.