Panika w Rosji. Ceny procesorów osiągają astronomiczny poziom

Ostatnia kwestia obejmuje m.in. dostawy procesorów, które poza sektorem cywilnym mogą też być wykorzystywane także do produkcji lub prowadzenia badań nad nowym uzbrojeniem. Już był taki przypadek, kiedy to akurat Ukraina stosowała mikrokomputery Raspberry Pi jako zamiennik wyspecjalizowanej elektroniki w głowicy naprowadzającej pocisku rakietowego.

Zarówno AMD jak i Intel wstrzymały dostawy układów do Rosji przynajmniej na jakiś czas, co spowodowało panikę na tamtejszym rynku. Skoro popyt drastycznie przewyższa podaż, to oczywistym są bardzo znaczące wzrosty cen.

Niżej mamy Ryzena 7 5800X, który kosztuje tam co najmniej 77 tys. rubli, ale są i oferty nawet dwukrotnie droższe. W przeliczeniu na złotówki najtańsza oferta to 3 tys. za procesor, który normalnie kosztuje poniżej 1700 zł. Z kolei Core i7-12700K w Rosji kosztuje 90 tys. rubli, co daje 3600 zł, gdy normalna cena tego procesora to okolice 1900 zł.