Brakuje kluczowych gazów. Elektronika zdrożeje

Przedstawiciel japońskiego potentata Daito Medical Gas powiedział w rozmowie z Financial Times, że ich rezerwy są już wyczerpane, a to właśnie japońscy oraz chińscy producenci stanowią przeważającą większość alternatyw.

Jeżeli sytuacja na Ukrainie nie wróci szybko do normy, na co przy aktualnych doniesieniach się nie zapowiada, to niestety nie ma szybkiej możliwości zwiększenia produkcji neonów. Jak informują analitycy z TrendForce neon musi być oczyszczony do 99,99 proc. oraz certyfikacja towaru z nowego źródła może zająć 6 lub nawet 12 miesięcy.