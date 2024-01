Facebook: jak ukryć listę znajomych?

Za pośrednictwem Facebooka na co dzień udostępniamy wiele prywatnych informacji wraz z listą naszych znajomych. Niestety domyślne ustawienia profilu na Facebooku dają dostęp do tych danych niemal każdemu. Taka sytuacja niesie za sobą wiele zagrożeń, w których nasza ogólnodostępna lista znajomych wykorzystana może być np. do stalkingu. Popularne są również różne oszustwa prowadzące do podszywania się pod użytkowników Facebooka, a publiczna lista znajomych może ułatwiać ich realizację.