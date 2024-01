Oszustwa na Facebooku i Messengerze przybierają różne formy, czego najlepszym przykładem może być wiadomość, jaka dotarła do naszej czytelniczki Moniki. Jak przekazała, odezwała się do niej znajoma prosząca o numer kontaktowy, później z kolei sugerująca możliwość wzięcia w konkursie.

"Wysyłam ci SMS-owy konkurs. Jeśli otrzymasz wiadomość z kodem, wyślij go do mnie" - brzmi kluczowy fragment w rozmowie realizowanej w tym przypadku przez Messengera. Wszystko wskazuje na dwie możliwości: albo jest to bezcelowy "łańcuszek", z czego sprawy nie zdaje sobie nawet pisząca wiadomość, albo też znajoma niestety nie jest znajomą ale oszustem, który wcześniej przejął jej konto na przykład w konsekwencji braku uwierzytelniania dwuetapowego - zagrożenie to dopiero co opisywaliśmy.

Podszywanie się pod znajomych na Facebooku, czyli de facto phishing, to jedno z kluczowych zagrożeń. Niczego nieświadomi użytkownicy są przekonani, że rozmawiają z bliskim znajomym, podczas gdy po drugiej stronie może znajdować się oszust, który tylko próbuje wyczuć rozmówcę, by w odpowiednim momencie przejść do konkretów. Zwykle przesyła zainfekowany plik, link do strony, gdzie mają się znaleźć interesujące materiały lub wprost prosi o pożyczkę pieniędzy (naturalnie na zwrot nie ma co liczyć).

Nietypowa rozmowa w Messengerze © dobreprogramy

Jak zwykle w takich sytuacjach radzimy przede wszystkim zachować spokój i nie reagować pochopnie. Jeśli trafimy na sytuację, w której teoretycznie znajoma osoba podsyła przez komunikator nietypowe dla siebie materiały lub próbuje zachęcić do jakiegoś działania - lepiej sprawdźmy inną drogą, czy przypadkiem ktoś wcześniej nie przejął jej konta. Ona sama może bowiem nie wiedzieć, że ktoś wykorzystuje jej wizerunek, by oszukiwać innych. By to ustalić, wybierzmy inny komunikator, bądź skontaktujmy się z daną osobą telefonicznie lub SMS-owo.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl