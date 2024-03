Facebook: sesja wygasła. Jak odzyskać hasło i konto?

Facebook, Messenger oraz inne aplikacje Mety mogą raz na jakiś czas wyświetlać informację, że "sesja wygasła". Zwykle można ją zauważyć podczas globalnych awarii. Konsekwencją jest konieczność ponownego zalogowania się do Facebooka, ale sposobów na to jest kilka.

Kiedy w aplikacji Facebooka w smartfonie wygaśnie sesja, nie pozostaje nic innego, jak po prostu ponownie się zalogować. Co do zasady wystarczy wpisać hasło, ale z uwagi na rzadką konieczność odświeżania sesji, z pewnością nie każdy je pamięta. Pozostaje więc skorzystać z opcji odzyskiwania, ale w przypadku korzystania z zabezpieczenia uwierzytelnianiem dwuetapowym (które polecamy), użytkownik ma dodatkowe opcje.

Facebook, Messenger, Instagram i wreszcie połączony z nimi WhatsApp mogą bowiem wykorzystywać wspólne informacje podczas logowania do aplikacji w telefonie. Użytkownik, który wcześniej uzupełnił dodatkowe dane na przykład o numerze telefonu, może szybko zalogować się do aplikacji bez podawania hasła wprost, wykorzystując do tego jedną z kilku metod po wybraniu opcji Nie pamiętasz hasła?: potwierdzenie powiadomienia w zaufanym urządzeniu wskazanym do logowania z wykorzystaniem uwierzytelniania dwuetapowego,

przepisanie jednorazowego kodu z SMS-a,

przepisanie jednorazowego kodu wysłanego na czacie WhatsAppa.

Logowanie do Facebooka w smartfonie © dobreprogramy | Oskar Ziomek

W analogiczny sposób konto można odzyskać po podaniu adresu e-mail, który jest przypisany do danego konta Facebooka. Wówczas pocztą e-mail otrzymamy jednorazowy kod, który trzeba przepisać do formularza logowania, by uwierzytelnić swoją tożsamość, a następnie ustalić nowe hasło do Facebooka.

Warto też wiedzieć, że o ile użytkownik nie przełącza się pomiędzy wieloma kontami i korzysta jednocześnie w telefonie z Facebooka, Messengera, Instagramu i WhatsAppa, w praktyce trzeba się postarać, by nawet celowo wylogować się ze wszystkich aplikacji. Programy logują użytkownika automatycznie na domyślne konto, o ile jest zalogowany w pozostałych aplikacjach (co w większości wypadków jest po prostu wygodne).

Facebook: jak odzyskać konto?

Facebook pozwala także odzyskać dane do konta w inny sposób - posługując się przypisanym adresem e-mail lub numerem telefonu. To metoda, która może się przydać głównie w sytuacji powrotu do serwisu po niekorzystaniu z niego przez dłuższy czas. Proces rozpoczyna się od odwiedzenia strony Znajdź swoje konto.

Znajdź swoje konto - metod odzyskiwania konta na Facebooku © dobreprogramy | Oskar Ziomek

Na tym etapie konieczne jest podanie adresu e-mail lub numeru telefonu, które kiedyś były powiązane z danym kontem. Po ich wpisaniu, należy skorzystać z przycisku Szukaj. Na ekranie wyświetli się okno logowania, ale użytkownik, który nie pamięta hasła do konta na Facebooku, może skorzystać z przycisku Wypróbuj inny sposób.

Próba odzyskiwania konta na Facebooku © dobreprogramy | Oskar Ziomek

W takiej sytuacji Facebook zaproponuje wysyłkę jednorazowego kodu na podany adres e-mail lub numer telefonu. W praktyce od tego etapu jest to proces identyczny z odzyskiwaniem hasła z poziomu aplikacji w telefonie. Otrzymany kod należy wpisać w formularzu, a następnie ponownie ustalić hasło do Facebooka.

Odzyskiwanie hasła - wysyłka kodu © dobreprogramy | Oskar Ziomek

Oczywiście co do zasady polecamy zaraz potem zdecydować się na włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego, by dodatkowo zabezpieczyć swoje konto na wypadek wycieku loginu i hasła.

Dlaczego sesja na Facebooku wygasła?

Jeśli Facebook w smartfonie informuje, że sesja wygasła, najpewniej ma to związek z jakąś globalną awarią lub wyjątkowo długim niekorzystaniem z aplikacji w telefonie. Jako element zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem lub w wyniku błędu, w wszystkie konta użytkowników są wówczas wylogowywane, przez co trzeba ponownie uwierzytelnić się podczas chęci skorzystania z aplikacji.

Warto zwrócić uwagę, że kiedy smartfon prosi o ponowne zalogowanie do Facebooka czy Messengera, a problemy techniczne w danej chwili nadal trwają, może to być po prostu niemożliwe. Trzeba wówczas uzbroić się w chwilę cierpliwości i wrócić do logowania za kilka chwil. Niewykluczone, że mechanizm automatycznego rozpoznawania uwierzytelnionych urządzeń oraz innych aplikacji Mety w telefonie zadziała wówczas skutecznie i zaloguje użytkownika automatycznie w tle.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl