Google Street View: jak zamazać swój dom? Jest prosty sposób

Przeglądając widoki w Street View - funkcji dobrze znanej każdemu użytkownikowi Google Maps - można trafić na zamazane budynki. To nie błąd podczas wykonywania zdjęć, ale jedna z funkcji. Użytkownik, który uważa, że zdjęcie zdradza zbyt wiele prywatnych informacji, może włożyć wniosek o zamazanie danego fragmentu fotografii, w praktyce zamazując w ten sposób np. własny dom. Twarze ludzi są zamazywane automatycznie przed pierwszą publikacją zdjęć przez Google'a.

Aby zamazać budynek w Street View, trzeba zgłosić odpowiedni wniosek Google'owi. By to zrobić, wystarczy znaleźć odpowiedni adres w widoku Street View, a następnie "Zgłosić problem". Jest to opcja dostępna po rozwinięciu wszystkich funkcji przy adresie, pod przyciskiem trzech kropek.