Fałszywa wiadomość na Facebooku. Uważaj na taki komunikat

Proces działania cyberprzestępców zaczyna się od wiadomości, która na pierwszy rzut oka wydaje się pochodzić bezpośrednio od Facebooka. Jeżeli mamy do czynienia z komunikatorem, nadawca często korzysta ze zdjęcia profilowego z charakterystycznym symbolem "F" lub logo "Meta". Nazwa konta sugeruje, że mamy do czynienia z Centrum Pomocy Facebooka. W przypadku e-maili, tytuł zazwyczaj sugeruje, że wiadomość została wysłana przez Meta Business Suite. Czasami zdarza się, że oszust oznaczy nas w udostępnionym przez siebie, zbiorowym poście.

Oszuści informują, że nasz dostęp do platformy może być zablokowany lub ograniczony. W treści komunikatu mogą pojawić się również groźby usunięcia profilu, co dodatkowo zwiększa presję czasową. Aby temu zapobiec, zalecają kliknięcie w przesłany link.

Takie działanie przekieruje nas na stronę, która do złudzenia przypomina Facebooka. Tam jesteśmy proszeni o wypełnienie odpowiedniego formularza odwołania, a następnie podanie danych logowania. Wprowadzenie ich skutkuje przejęciem konta przez oszustów.

Firma CyberRescue opisuje przykład skutków tego rodzaju oszustwa. Jeden z pracowników pewnej firmy otrzymał fałszywą wiadomość i, chcąc odblokować dostęp do portalu, podał swoje dane logowania.

Jak twierdzi klientka, nagle utraciła dostęp do firmowego fanpage'a, a na stronie zaczęły pojawiać się "dziwne konkursy i oferty kryptowalutowe". Jednocześnie z konta bankowego właścicielki strony miały zniknąć pieniądze. Wynikało to z faktu, że do strony na Facebooku podpięta była karta płatnicza. Pieniądze z niej wydano na promowanie fałszywych konkursów.