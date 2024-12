FBI ostrzega przed oszustwami. Apel dotyczy każdego

FBI ostrzega przed rosnącym zagrożeniem oszustwami, które wykorzystują technologię sztucznej inteligencji. Jak podaje Bitdefender, cyberprzestępcy coraz częściej sięgają po generatywną AI, aby tworzyć bardziej wiarygodne i trudniejsze do wykrycia oszustwa.

Generatywna sztuczna inteligencja, jak GPT OpenAI, umożliwia przestępcom szybkie tworzenie treści, które mogą być używane do oszustw. FBI podkreśla, że AI zmniejsza czas i wysiłek potrzebny do oszukania ofiar, co czyni te działania bardziej skutecznymi.