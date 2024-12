Firefox: jak zabezpieczyć dane logowania?

Zabezpieczanie danych logowania zapisanych w przeglądarce Firefox jest szczególnie ważne, jeśli m.in. korzystasz z współdzielonych urządzeń, na których inni mogą uzyskać dostęp do profilu użytkownika i zapisanych w nim haseł. Nawet na prywatnym komputerze warto zapewnić dodatkową warstwę ochrony, aby zapobiec potencjalnemu wyciekowi spowodowanemu przez nieautoryzowany dostęp innego użytkownika.

Firefox oferuje możliwość ustawienia hasła głównego, które pozwala chronić dostęp do zapisanych w jej obrębie haseł. To rozwiązanie jest bardzo proste, ale skutecznie zabezpiecza prywatne dane przed dostępem osób trzecich. W tym poradniku pokazujemy jak aktywować i gdzie znaleźć w Firefoksie odpowiednią funkcję ograniczającą dostęp do danych logowania.