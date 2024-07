Fotor - darmowa aplikacja do edycji zdjęć z wakacji

Fotor to darmowe narzędzie do szybkiej edycji zdjęć , które wyróżnia się funkcjonalnością i prostotą obsługi. Dzięki szerokiej gamie narzędzi i filtrów , użytkownicy mogą łatwo osiągnąć spektakularne efekty zaledwie kilkoma kliknięciami. To doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących szybkiej i intuicyjnej aplikacji do obróbki fotografii.

Program oferuje także bardziej zaawansowane funkcje edycji, takie jak zmiana ekspozycji, jasności, kontrastu, nasycenia kolorów, ostrości, balansu bieli, temperatury oraz odcienia. Dodatkowo można dodać efekt winiety. Dzięki intuicyjnym suwakom, użytkownicy mogą łatwo dostosować każdy z tych parametrów do własnych potrzeb. Fotor umożliwia również kadrowanie zdjęć oraz przycinanie ich do dowolnych proporcji, co czyni go wszechstronnym narzędziem do edycji.