Gdzie jest samolot? Najlepsze radary lotów

Znajdziemy wśród nich aplikacje webowe, dostępne z przeglądarki internetowej, jak również mobilne. W większości wspomniane rozwiązania prezentują na interaktywnej mapie aktualne położenie samolotów na całym świecie. Dodatkowo dostarczają one wielu szczegółowych informacji o danym locie, tj. trasę, przewidywany czas przylotu, numer lotu, model samolotu i jego prędkość oraz wysokość, a nawet warunki pogodowe panujące na trasie lotu . Przyjrzyjmy się zatem najlepszym narzędziom tego typu.

Flightradar24 to narzędzie do śledzenia lotów na świecie w czasie rzeczywistym. Umożliwia obserwowanie położenia samolotów na interaktywnej mapie, a także daje dostęp do ciekawych danych. Każdy lot ma dostępne szczegółowe informacje, takie jak numer lotu, linia lotnicza, model samolotu, jego prędkość, wysokość, aktualny status lotu oraz przewidywany czas przylotu.