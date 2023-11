Genius Scan - aplikacja, która zmienia smartfon w skaner

Genius Scan to niewielka i bardzo prosta aplikacja mobilna, dzięki której przekształcimy aparat wbudowany w smartfonie w użyteczny skaner. Aplikacja nie należy do skomplikowanych i daje użytkownikowi możliwość tworzenia profesjonalnych skanów dokumentów w momencie, gdy ten przebywa poza biurem bez dostępu do skanera. Dodatkowo Genius Scan zawiera szereg funkcji, które zwiększają wyjściową jakość przechwyconych przy jej użyciu dokumentów oraz umożliwiają generowanie plików PDF ze zdjęć.