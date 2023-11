Masz stary telefon? Wkrótce nie uruchomisz na nim nawet Chrome’a

W przypadku telefonów i tabletów sytuacja wygląda w ten sposób, że są one użyteczne tylko tak długo, jak wsparcie techniczne otrzymuje zainstalowany na nich system operacyjny. Jedna z wersji Androida przestanie być obsługiwana wraz z początkiem 2024 r. Informację podał serwis 9to5Google .

Chodzi o system Android 7 (którego nazwa to Nougat). Jego premiera miała miejsce w 2016 r. Firma Google zamierza go wygasić, a zrobi to w sposób, który jest dla niej charakterystyczny. Mianowicie: poprzez eliminację możliwości korzystania z wybranych aplikacji.