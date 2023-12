HabitKit - aplikacja motywująca do zmiany nawyków

HabitKit to bardzo prosta i popularna aplikacja, której głównym zadaniem jest motywacja użytkownika w trakcie zmiany nawyków lub dążenia do wyznaczonych wcześniej celów. Niezależnie czy będziemy chcieli monitorować wdrożenie zdrowego trybu odżywiania, aktywność na siłowni, odkładanie środków na wymarzone wakacje czy rzucanie palenia to narzędzie nam w tym pomoże.