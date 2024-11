Giganci branży PC, o których zapomnieliśmy - część 3

Dlatego nawet Microsoft stosował do niektórych swoich narzędzi program WinZip, dzięki czemu o aplikacji tej wiedział kiedyś dosłownie każdy, kto czytał ze zrozumieniem komunikaty na ekranie. Dziś WinZip nie jest już firmą, a jedynie marką, należącą do Alludo. Ma ono pod swoimi skrzydłami wiele marek, jak Corel , Roxio, Pinnacle i WordPerfect .

To Netscape wymyślił koncepcję aplikacji internetowych, platformę wtyczek i język JavaScript. Do kompletu brakuje tylko technologii AJAX. Pozostałości Netscape'a żyją dziś w organizacji Mozilla i przeglądarce Firefox, a ich wpływ na kształt internetu był tak wielki, że dziś każda przeglądarka WWW przedstawia się jako wariant programu Netscape z silnikiem Mozilla 5.0.

Gdy Netscape i IE były jeszcze popularnymi wyborami, służyły do przeglądania internetu najeżonego obiektami stworzonymi w technologii Flash, autorstwa firmy Macromedia. Flash oferował więcej niż DHTML + JavaScript (zwłaszcza w implementacji Microsoftu), zapewniał obsługę multimediów (np. w YouTube), ale do działania wymagał oddzielnego środowiska. Obecność Flasha na stronach była swego rodzaju oszustwem: dokument HTML wykonywał po prostu obiekt ActiveX (lub NPAPI), de facto zewnętrzną aplikację, zamiast strony.

Jak wyglądałyby pecety, gdy wszystkie te firmy nie istniały? Na pewno znacząco odmiennie - ale w większości wypełniały one obiektywne braki w krajobrazie PC, z ekosystemem który rozwijał się siłą inercji. Właściwie zadane pytanie to jak wyglądałyby pecety, gdyby kontroli nad nimi nie utracił IBM . Choć od początku platforma była "otwarta", jej decentralizacja nastąpiła nie tylko ze względu na skalę klonowania projektu PC.

Stało się to także przez to, że seria następców oryginalnego peceta, PS/2, przyjęła się bardzo słabo. Były one zdecydowanie powrotem IBM-owskiego myślenia: drogie licencje, zamknięte bez powodu standardy (MCA), wysokie ceny i pchanie przestarzałych modeli "dla firm" (8086 w 1990 roku!). To nie było przyszłościowe myślenie.