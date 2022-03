GIMP: jak zmniejszyć obraz?

Dla pokazania jak działa funkcja skalowania obrazu, zmniejszymy wymiary obrazka do 600x600 pikseli. Nowe wymiary możemy podać wpisując je w pole szerokości i wysokości lub wykorzystując strzałki do zmniejszania lub zwiększania jednej z wielkości. Co ważne, jeśli nie zależy nam na zachowaniu proporcji obrazu, możemy zmniejszyć tylko jeden z wymiarów, np. szerokość. Wcześniej jednak musimy kliknąć na łańcuch przy wymiarach obrazu, by móc dokonać zmiany bez uwzględnienia proporcji.