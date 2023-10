Google Chrome 118 dostępny do pobrania. Koniecznie zaktualizuj

O szczegółach aktualizacji Google Chrome wspomina serwis Security Week. Jak się okazuje, aż 14 luk w przeglądarce zostało wykrytych przez zewnętrznych badaczy. Najpoważniejsza usunięta podatność, oznaczona kodem CVE-2023-5218 , związana jest z modułem Site Isolation, który ma dbać o brak wzajemnego dostępu do danych przez strony uruchomione w Google Chrome.

Pozostałe załatane luki nie są już tak poważne. Niedopatrzenia dotyczyły między innymi trybu pełnoekranowego, nawigacji oraz obsługi pobranych plików . Wiedząc, że najnowsze wydanie Google Chrome rozwiązuje wszystkie ujawnione niedawno błędy, lepiej nie zwlekać z instalacją najnowszego wydania. Aktualizacja przeglądarki co do zasady realizowana jest automatycznie, ale proces można nieco przyspieszyć , samodzielnie wymuszając sprawdzanie aktualizacji.

By to zrobić, należy odwiedzić ustawienia Google Chrome. Na końcu listy kategorii po lewej stronie użytkownik może znaleźć zakładkę "Chrome - informacje". Po jej kliknięciu na ekranie zostaną wyświetlone informacje o aktualnie zainstalowanym wydaniu. W tle komputer włączy wówczas sprawdzanie dostępności nowej wersji przeglądarki. Jeśli jest dostępna na serwerach - zostanie pobrana i wstępnie zainstalowana. Ostatni krok to ponowne uruchomienie Google Chrome.