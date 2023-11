Pilnie zaktualizuj Google Chrome. Wykryto lukę 0-day

Google Chrome wymaga pilnej aktualizacji w komputerach po tym, jak wykryto w nim kolejną w tym roku lukę 0-day . Google poinformował na blogu o wydaniu poprawki, która w przypadku Windowsa oznacza nowy numer wersji 119.0.6045.199/.200. Aktualizacja Chrome'a to także inne łatki, ale kluczowa jest tutaj ta na lukę oznaczoną jako CVE-2023-6345 . To jej wykorzystywanie przez atakujących zaobserwowano bowiem w praktyce.

Problem polega na wykorzystaniu przepełnienia w bibliotece graficznej Skia. Google zwraca uwagę, że lukę dostrzeżono 24 listopada. Aktualizacja Chrome'a łata także szereg innych podatności. Poza drobnymi poprawkami mowa o pięciu innych lukach, z których każda została oznaczona jako wysokiego ryzyka. Luki związane są m.in. z dostępem do pamięci spoza zakresu i możliwymi atakami typu use after free. O szczegółach można przeczytać we wpisie blogowym Google'a.