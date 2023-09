Google Chrome: nowość, która pomoże uniknąć śledzenia

O szczegółach pisze Windows Latest, zwracając uwagę na jeden z nowszych commitów w projekcie Chromium. Wynika z niego, że Google pracuje nad nowym widokiem w Google Chrome , który pozwoliłby jeszcze dokładniej kontrolować obsługę ciasteczek firm trzecich , co w skrócie funkcjonuje pod nazwą 3PCD. W praktyce chodzi o przeprojektowane narzędzie do kontrolowania "plików cookie innych firm", które już dziś można znaleźć w ustawieniach w przeglądarce.

Okres wprowadzenia takich zmian nie jest przypadkowy - niedawno Google ogłaszał skuteczne zakończenie kolejnej fazy dążenia do wyłączenia ciasteczek firm trzecich i udostępnił API pozwalające dalej testować ten mechanizm przez samych twórców stron internetowych.

Ze wstępnej analizy wynika, że nowe narzędzie w Google Chrome może dać użytkownikowi opcję kontrolowania, które strony i w jakim zakresie będą mogły wykorzystywać ciasteczka firm trzecich . Na tym etapie nie jest do końca jasne, jak taka kontrola miałaby być docelowo realizowana w obliczu zapowiedzi Google'a o planowanym całkowitym wyłączeniu obsługi takich ciasteczek w Google Chrome począwszy już od 2024 roku. Ustawienia widoczne na zrzucie ekranu zdradzają, że ciasteczka firm trzecich będą domyślnie blokowane w trybie "standardowym".

Obecnie w Google Chrome funkcjonuje już podobne narzędzie, dzięki któremu użytkownicy mogą między innymi zarządzać ciasteczkami i wysyłać żądanie "Do Not Track" na nowych stronach. Google chce je jedynie przeprojektować tak, by w jednym miejscu skupić wszystkie opcje przeglądarki związane ze śledzeniem użytkownika w sieci.