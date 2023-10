Google Chrome zorganizuje twoje karty. Trwają przygotowania

W przeglądarce Google Chrome , także w odmianie mobilnej, od kilku lat dostępne jest grupowanie kart. Trudno szacować popularność tego mechanizmu, ale nie można odmówić mu praktyczności. Jeśli do wykonania danego działania konieczne jest otwarcie wielu kart naraz, utworzenie grup w Chrome może pomóc w poruszaniu się po nich. Każdą grupę można dowolnie nazwać, modyfikować i oznaczyć kolorem, co zwiększa czytelność. Wygodne jest również ukrywanie kart całej grupy.

Okazuje się, że już niedługo Google Chrome jeszcze bardziej uprości proces porządkowania i grupowania kart , co powinny docenić zwłaszcza osoby mające tendencję do otwierania dziesiątek stron jednocześnie, których czytelność na pasku może być nieco zaburzona. Jak zwraca uwagę Bleeping Computer, Google pracuje nad nową opcją "Organizuj karty" , która miałaby być dostępna w lewym górnym rogu przeglądarki i ułatwiać przemieszczanie kart pomiędzy grupami, także automatycznie.

Na tę chwilę opcja dostępna jest tylko w testowym wydaniu Canary i jest to zdecydowanie początkowa faza rozwoju - widać głównie interfejs, a nie skuteczność. W tym momencie trudno także powiedzieć, jak dokładnie będzie działało automatyczne grupowanie. Można przypuszczać, że Google wykorzysta do tego jakąś formę uczenia się zachowania użytkownika i jego preferencje podczas korzystania z Chrome'a, by zaproponować najbardziej optymalny podział na grupy. Oczywiście automatyczne grupowanie kart to tylko opcja - użytkownik wciąż będzie mógł robić to ręcznie lub w ogóle nie korzystać z tego mechanizmu.