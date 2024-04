Nowość w Google Chrome. Zobaczysz komunikat

To dobre rozwiązanie dla osób, które machinalnie lub przypadkowo akceptują prośby o wysyłanie powiadomień na pulpicie komputera , a później niekoniecznie z nich korzystają lub wręcz są dla nich uciążliwe. Chrome po aktualizacji sam o to zadba. Informacja o zbyt dużej liczbie powiadomień z danej strony pojawi się w menu, po kliknięciu symbolu trzech kropek w prawym rogu ekranu i zostanie zakwalifikowana jako komunikat bezpieczeństwa - podobnie jak ostrzeżenie o potencjalnym wycieku hasła do sieci.

Kliknięcie komunikatu zaprowadzi użytkownika do ustawień, skąd możliwe jest anulowanie zgody na wysyłanie powiadomień dla danej witryny - zwraca uwagę Windows Latest. To dobre rozwiązanie dla każdego, kto nie wie gdzie szukać takich opcji na co dzień w gąszczu ustawień Google Chrome. Skrót skutecznie doprowadzi użytkownika do odpowiednich opcji bezpieczeństwa w przeglądarce, gdzie w tym przypadku rekomendowana będzie blokada powiadomień dla danej strony.