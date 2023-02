Zaktualizuj Google Chrome. Załatano 10 luk bezpieczeństwa

Aktualizacja Google Chrome to w praktyce instalator wydania oznaczonego w przypadku Windowsa numerem 110.0.5481.177 lub 110.0.5481.178 . O szczegółach pisze Google w dzienniku zmian na blogu , gdzie zwraca uwagę na 8 kluczowych podatności. Jedną określono mianem krytycznej, a aż 6 zyskało status wysokiego zagrożenia . W większości chodzi o nieuprawniony dostęp do danych z pamięci (use-after-free).

Nowa wersja Google Chrome automatycznie trafi do wszystkich komputerów, gdzie działa przeglądarka, ale w tym trybie proces przebiega oczywiście partami. Chcą możliwie szybko zabezpieczyć komputer, warto więc we własnym zakresie zajrzeć do ustawień Google Chrome, gdzie można wymusić sprawdzenie aktualizacji i instalację najnowszej wersji przeglądarki.