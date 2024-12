Google Gemini 2.0. Nowy model agenta AI dostępny

Google prezentuje i udostępnia dla każdego agenta AI Gemini 2.0 Flash. Rozwiązanie to ma zapewnić odpowiednią jakość w zakresie generowania obrazu, dźwięku, a także korzystanie z narzędzi natywnych. Jak wynika z wiadomości od Sundara Pichaia, prezesa Google i Alphabet, eksperymentalna wersja Gemini jest już dostępna dla każdego.

Jak czytamy w komunikacie, wpływ rozwoju sztucznej inteligencji Google zauważa najbardziej w wyszukiwarce. Przeglądy od AI w Google docierają do miliarda ludzi na świecie, co pozwala na zadawanie nowych rodzajów pytań i otrzymywanie precyzyjnych wyników. Wprowadzenie do przeglądów rozumowania modelu Gemini 2.0 ma umożliwić lepsze przetwarzanie złożonych zagadnień i wieloetapowych pytań.