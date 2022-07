Yanosik ma dla kierowców darmową niespodziankę

Yanosik Autoplac to serwis ogłoszeniowy dla kierowców. Powstał w 2020 r., a obecnie można na nim kupić lub sprzedać używane samochody osobowe, ciężarowe i dostawcze, a także motocykle oraz przyczepy. Yanosik ogłosił rozpoczęcie akcji promocyjnej we współpracy z Audioteką, w ramach której kierowcy otrzymają kody na bezpłatne audiobooki. Zdaniem firmy ma to zachęcić Polaków do kontaktu z książką i zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.

Kto czyta, nie błądzi

W przekazanej nam informacji prasowej Yanosik powołuje się na dane Krajowego Instytutu Mediów. Z badań przeprowadzonych przez instytucję wynika, że aż 56 proc. Polaków w ciągu ostatniego roku nie przeczytało żadnej książki. Powodem niskiego poziomu czytelnictwa są nie tylko niewystarczające chęci, ale też brak czasu na lekturę.

Audiobooki rozwiązują ten problem – można ich słuchać wszędzie: w domu, na spacerze, ale też za kierownicą samochodu. Jak wynika z najnowszych badań kanadyjskich naukowców, książki w formie audio stymulują mózg i pozwalają przezwyciężyć senność, co zwiększa bezpieczeństwo w trakcie jazdy.

Jak dostać darmowe audiobooki od Yanosika?

Akcja promocyjna rozdawania kodów na darmowe audiobooki została przygotowana we współpracy z Audioteką – aplikacją mobilną dla miłośników audiobooków. Firma oferuje comiesięczną subskrypcję Audioteka Klub, w ramach której użytkownicy mogą słuchać tysięcy książek w zamian za comiesięczną opłatę w wysokości 24,99 zł.

To właśnie darmowy dostęp do Audioteka Klub otrzymają kierowcy, którzy skorzystają z akcji Yanosika. By zdobyć kod, należy wejść na Yanosik Autoplac, wybrać dowolne ogłoszenie i kliknąć w fioletowy przycisk "Zdrap kod Audioteka". Otworzy się wtedy link prowadzący do Audioteki. Wystarczy zalogować się lub założyć konto w serwisie, a subskrypcja włączy się automatycznie.

Skorzystanie z promocji jest bezpłatne – nie trzeba nawet zakładać konta na Yanosik Autoplac. By móc w pełni cieszyć się tysiącami audiobooków, zachęcamy do pobrania aplikacji mobilnej Audioteki na Androida lub na system iOS. To najwygodniejszy sposób na słuchanie książek poza domem, np. w trakcie jazdy samochodem.

Yanosik – polska aplikacja mobilna z nawigacją

Yanosik to polska aplikacja mobilna, która słynie z nawigacji przekazującej najistotniejsze wiadomości na temat zdarzeń drogowych. Program informuje o wypadkach i proponuje objazd, a także ostrzega przed fotoradarami czy kontrolą drogą. Raporty składają użytkownicy aplikacji, dzięki czemu są one aktualne, a informacje mogą pojawić się w systemie od razu po zdarzeniu.