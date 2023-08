Zmiany w Google. Wyszukiwarka wykorzysta AI

Google opisywał niedawno, w jaki sposób chce poprawić wyszukiwarkę, aby nadal była atrakcyjna dla użytkowników. W praktyce chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji , by nie pozostawać w tyle względem konkurencji - Microsoft odnotował bowiem znaczący wzrost zainteresowania wyszukiwarką Bing, która od pewnego czasu wykorzystuje ChatGPT .

O szczegółach można przeczytać na blogu Google'a - twórcy chwalą się między innymi, że wyszukiwarka pomoże weryfikować źródła i oddzielać fakty od "fake newsów", ale także szybciej docierać do definicji trudnych słów . Ten mechanizm ma się przydać zwłaszcza w kontekście nowych, generowanych przez AI opisów, które mogą wyświetlać się w Google'u w odpowiedzi na rozbudowane pytania wpisywane przez użytkownika.

Dodatkowo "(...) Google stawia na proponowanie większych, bardziej rozbudowanych i wiarygodnych treści. Problem w tym, że użytkownik często szuka, krótkich odpowiedzi na konkretne pytanie: Ile? Jak? Kiedy? Z planów wynika jednak, że ci "leniwi" dostaną to co chcą, a ci szukający pogłębionych odpowiedzi nie będą musieli sami się do nich dokopywać" - zwraca uwagę Marcin Stypuła z firmy Semcore.