AI zmieni wszystko. Google pokazuje kilka przykładów

Sztuczna inteligencja zostanie wprowadzona między innymi do serwisu YouTube, a konkretnie do sekcji poświęconej krótkim nagraniom, czyli Shorts. Jej zadaniem będzie tam automatyczne generowanie opisów, a to po to, by jak najdokładniej określić, co znajduje się w środku. Dzięki temu odnajdywanie tego, czego się szuka, ma być zdecydowanie łatwiejsze. Za całość będzie odpowiadać nowy model języka wizualnego (Flamingo).