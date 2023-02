Google Bard zależny od ludzi. Mają go uczyć codziennie

Serwis CNBC informuje o ciekawej korespondencji , w której Prabhakar Raghavan, wiceprezes Google, który jest odpowiedzialny m.in. za wyszukiwarkę czy Asystenta Google , prosi pracowników o to, by opracowali odpowiedzi Barda na tematy, w których są kompetentni.

Google zaleca, by pracownicy unikali stereotypów i "domniemań opartych na rasie, narodowości, płci, wieku, orientacji seksualnej, ideologii politycznej, lokalizacji i innych podobnych kategoriach". Pracownikom zakazuje się też opisywanie Barda jako osoby - należy unikać emocji i twierdzenia, że SI ma doświadczenia podobne do ludzi.

Prośba ze strony Raghavana została skierowana do pracowników po tym, jak dyrektor generalny Google, Sundar Pichai, poprosił o to, by spędzali dwie godziny dziennie na testowaniu Barda. W korespondencji miał on przyznać, że technologia wciąż jest w powijakach i udział pracowników w testach ma przyspieszyć szkolenie modelu.