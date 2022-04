Google popełniło błąd. Dosłownie pożera baterię w smartfonie

Baterie w naszych smartfonach często mają problem, by przetrwać jeden cały dzień. Z pewnością nie pomaga masa aplikacji działających w tle. Według serwisu 9to5Google niedawny odkryty błąd w aplikacji Wiadomości Google na smartfonach z systemem Android pozostawia aparat działający w tle – to świetny sposób zarówno na rozgrzanie telefonu, jak i wyczerpanie baterii.

Wiadomości Google pozwalają łatwo zrobić zdjęcie bezpośrednio z poziomu aplikacji i dołączyć je do wiadomości na czacie. Jak wynika z relacji użytkowników, aparat w komunikatorze mógł pozostawać uruchomiony, nawet jeśli obraz z obiektywu nie wyświetlał się na ekranie. Problem został również zgłoszony na Reddicie w przypadku smartfonu Pixel 6 Pro. Powoduje on znaczne zużycie baterii i nagrzewanie urządzenia.

Najprostszym sposobem na zatrzymanie problemu w danej chwili jest wyrzucenie aplikacji w widoku Ostatnie, co spowoduje jej zamknięcie. Innym rozwiązaniem jest całkowite odmówienie aplikacji Wiadomościom dostępu do aparatu, przechodząc do sekcji Ustawienia > Aplikacje > Wiadomości > Uprawnienia > Aparat i wybierając opcję "Nie zezwalaj". Według Scotta Westovera, menedżera ds. komunikacji w Google, błąd został zidentyfikowany i obecnie trwa wprowadzanie poprawki dla użytkowników.