Google przeczyta nasze wiadomości. Powie nam, które są najważniejsze

Serwis 9to5Google sprawdził, jakie nowości czekają na użytkowników Wiadomości i niektóre z nich mogą wydawać się równie niepokojące, jak plan Unii Europejskiej dotyczący skanowania każdej wysyłanej treści . Korzystając z algorytmów, aplikacja sama wskaże nam, które wiadomości są potencjalnie istotne - w ich przypadku użytkownik zobaczy sugestię oznaczenia ich gwiazdką, by ułatwić sobie jej późniejsze odnalezienie.

Chociaż już od dawna Wiadomości pokazują szybkie odpowiedzi na przychodzące wiadomości, często o zaskakującej trafności i dokładności, na podstawie treści samej wiadomości, to zakres przyszłego analizowania wiadomości może powodować niepokój u użytkowników. Co więcej, nie można mieć pewności, że Google części z nich nie będzie zapisywać uznając, że są one doskonałym materiałem treningowym dla algorytmów uczenia maszynowego.