Google pracuje nad kolejną nowością. Do Gmaila trafią reakcje emoji

Kiedy opcja pojawi się w publicznej wersji aplikacji, reakcja przy pomocy emoji będzie dostępna poprzez kliknięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie od nadawcy maila (obok ikony z trzema kropkami, która służy do wyświetlenia opcji związanych z wiadomością).

Po kliknięciu nowego przycisku, aplikacja wyświetli niewielki pasek z sześcioma predefiniowanymi emoji, których można użyć do szybkiej reakcji. To opcja, którą dziś doskonale znają m.in. użytkownicy Messengera, bowiem komunikator ma identyczną funkcjonalność. W Gmailu nie zabraknie też opcji dodania lub edycji emoji do reagowania na maile. W tym celu wystarczy użyć przycisku oznaczonego ikoną "+" obok emotikon i wybrać spośród wszystkich dostępnych grafik.