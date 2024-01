Warto zaktualizować Gmaila. O tę funkcję proszono od lat

Po latach próśb ze strony użytkowników aplikacja Gmail na Androida nareszcie została wzbogacona o funkcję umożliwiającą zaznaczenie wszystkich wiadomości za pomocą jednego kliknięcia. Do tej pory taka opcja dostępna była tylko w przeglądarkowej wersji poczty elektronicznej firny Google oraz – co w tej sprawie chyba najdziwniejsze – w aplikacji przeznaczonej na iPhone’y.

Choć wydawałoby się, że jest to funkcja z gatunku tych najbardziej podstawowych, to jednak zbiorcze zaznaczanie wszystkich wiadomości nie było dotąd dostępne w aplikacji Gmail. Zmienia to dopiero aktualizacja, którą udostępniono użytkownikom na początku stycznia 2024 r. To spore ułatwienie dla osób, które chcą szybciej oznaczać grupy wiadomości jako przeczytane lub je usuwać.

Warto tu zawrzeć jeszcze jedną uwagę. Chodzi mianowicie o to, w jaki sposób działa funkcja "Zaznacz wszystkie" w aplikacji Gmail. Z racji, że domyślnie na ekranie pojawia się maks. 50 wiadomości, to wciśnięcie przycisku "Zaznacz wszystkie" powoduje zaznaczenie właśnie tylu. Choć przewinięcie ekranu powoduje załadowanie kolejnych e-maili, to pozostają one odznaczone tak długo, jak nie klikniemy raz jeszcze "Zaznacz wszystkie". Jeśli jednak najpierw załadujemy więcej wiadomości, a potem klikniemy, to też zaznaczonych zostanie ich więcej.