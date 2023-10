Z Gmaila znikną niechciane wiadomości. Zmiany na poczcie już wkrótce

Nadawcy, których dotyczą zapowiadane przez Google wytyczne, będą zobowiązani przede wszystkim do umożliwienia użytkownikom wypisania się z listy subskrybentów za pomocą jednego kliknięcia . Rezygnacja z niechcianego mailingu ma przebiegać sprawnie i nie wymagać od użytkownika Gmaila więcej niż użycia pojedynczego przycisku. W dalszej kolejności taki adres powinien zostać usunięty z bazy nadawcy w ciągu maksymalnie 48 godzin.

Aby zadbać o mniejszą ilość spamu w Gmail, a co za tym idzie – zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom, Google informuje, że nadawcy dużych mailingów nie będą mogli przekroczyć współczynnika spamu, który został ustalony na 0,3 proc. Już dziś gigant wykorzystuje tego rodzaju zalecenie, jednak w przyszłym roku ma być to traktowane jako restrykcyjny nakaz.

"Wielu nadawców wiadomości masowych nie zabezpiecza i nie konfiguruje odpowiednio swoich systemów. To pozwala atakującym łatwo ukryć się pośród nich" – wyjaśnia menedżer grupy ds. bezpieczeństwa Gmaila Neil Kumaran we wpisie na blogu Google.

Google pracuje nad kolejną nowością. Do Gmaila trafią reakcje emoji

Google pracuje nad kolejną nowością. Do Gmaila trafią reakcje emoji

Warto podkreślić też, że gigant z Mountain View zamierza surowo karać nadawców wiadomości, którzy nie dostosują się do wytycznych. Jak należy to rozumieć? Google zablokuje wszelkie masowe wysyłki maili, jeśli ich autorzy nie spełnią konkretnych zasad, a co za tym idzie – na twoją pocztę nie trafi niechciana wiadomość.