Korzystasz z Gmaila? Uważaj, by nie zrobić pomyłki przez zwykłą kropkę

Gmail to najpopularniejsza poczta elektroniczna na świecie. Korzystają z niej miliony użytkowników na całym świecie, ale mało kto wie, że Google wprowadziło specjalną zasadę dla kropek w adresach email. Warto ją znać, by uniknąć pomyłek.

Gdy tworzymy nowy email na Gmailu, bardzo często wybrana przez nas nazwa jest już zajęta. Można wtedy dodać np. ciąg liczb, ale taki adres wygląda mało profesjonalnie, na dodatek trudno go zapamiętać. A co z kropką? Czy można ją wstawić, by przedzielić nazwę?

Kropka w adresie Gmail nic nie zmienia

Okazuje się, że nie. Gmail traktuje adres email z kropką tak, jakby jej tam nie było. Oznacza to, że nie da się utworzyć nowego konta, jeśli istnieje już taka sama nazwa użytkownika, a jedyną różnicą jest wstawienie jednej lub kilku kropek. Co więcej, jeśli ktoś pomylił się podczas wpisywania adresu email i dodał do niego kropkę, wiadomość i tak trafi do nadawcy. Najlepiej widać to na przykładzie, który podaje centrum pomocy Gmail:

Jeśli na przykład Twój adres to jankowalski@gmail.com, nikt nie może utworzyć konta jan.kowalski@gmail.com. Jeśli na przykład ktoś zamierzał wysłać wiadomość na adres jan.kowalski.43@gmail.com, ale wpisał jan.kowalski@gmail.com, otrzymasz ją, ponieważ używasz adresu jankowalski@gmail.com. Centrum pomocy Gmail

Wszystko jest jasne, proste i przejrzyste, czyż nie? Właściwie to nie do końca, bo to, co pisze support Google mija się z prawdą.

Niektóre adresy Gmail rozróżniają kropkę

Niektóre adresy Gmail wciąż rozróżniają kropkę, a powyższa zasada dla nich po prostu nie działa. Google wprowadziło funkcję "ignorowania" kropki w adresie dopiero jakiś czas po powstaniu usługi pocztowej. Dodatkowy znak robił wtedy różnicę, przez co do dziś istnieją konta, których nazwa różni się jedynie kropką. Jest ich na tyle niewiele, że Google po prostu ignoruje ten problem.

Mimo wszystko warto zwrócić uwagę na to, czy wysyłamy na adres z kropką, czy też bez niej. Kont z kropką jest bardzo mało, ale wciąż są w użyciu, a na forach internetowych można znaleźć wiele przypadków, w których ktoś przez przypadek otrzymał dokumenty bankowe obcych osób. Zwróć uwagę na to, czy adres, który wpisujesz ma kropkę, bo możesz przez przypadek wysłać wiadomość do obcej osoby!

Tomasz Bobusia, dziennikarz dobreprogramy.pl