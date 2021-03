Google ujawnił, ile zbiera o nas informacji. Można się załamać

W grudniu 2020 roku Apple zapowiedział ważną zmianę w sklepie App Store. Na jej mocy deweloperzy wszystkich dostępnych aplikacji mają obowiązek dodać etykiety informacyjne do swoich produktów. Z wielką niechęcią patrzył na te zmiany Facebook oraz Google.

Ten pierwszy jednak pokorniej podszedł do sytuacji. Chociaż Mark Zuckerberg zarzucał Apple'owi, że te zmiany to cios w stronę bezpłatnych usług i bezpośredni atak na jego firmę, to w App Store szybko pojawiły się etykiety dla jego aplikacji. W artykule ze stycznia możecie sprawdzić, ile waszych danych wykorzystuje Facebook Messenger czy WhatsApp.

Z kolei Google przez 3,5 miesiąca próbował wymigać się od dodania odpowiednich etykiet. Po licznych ponagleniach, wreszcie aplikacje firmy informują, z jakich danych użytkownika korzystają. Niedawno zwróciliśmy także uwagę na raport o gromadzeniu danych przez firmy technologiczne, przygotowany przez Security.org. Według analityków bezpieczeństwa, Google otrzymał najgorszą notę – "F" (1/5). Pomimo fatalnej reputacji, Facebook otrzymał notę "C", czyli 3/5.

Na poniżej załączonym tweecie zobaczycie jak prezentuje się ilość "Data Linked To You" przeglądarek DuckDuckGo, Google Chrome oraz samego Google'a. Są to informacje wykorzystywane przez firmę, w celu stworzenia waszego profilu reklamowego. Część z nich następnie trafia do zewnętrznych firm, które wiedzą jak zrobić z nich użytek.

After months of stalling, Google finally revealed how much personal data they collect in Chrome and the Google app. No wonder they wanted to hide it.

⁰

Spying on users has nothing to do with building a great web browser or search engine. We would know (our app is both in one). pic.twitter.com/lJBbLTjMuu