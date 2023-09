Google udostępnił API Privacy Sandbox. To krok do wyłączenia ciasteczek

Google dąży do docelowego wyłączenia obsługi ciasteczek firm trzecich, co jest długofalowym procesem zapowiadanym od wielu lat. Uruchomienie API Privacy Sandbox to krok na drodze do tego celu. Inicjatywa została zapowiedziana jeszcze w 2019 roku, aby docelowo zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników w sieci oraz w systemie Android. W praktyce chodzi o nowy mechanizm kierunkowania treści (zwłaszcza reklam) w taki sposób, by użytkowników nie dało się łatwo wyśledzić.