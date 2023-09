Google Chrome ma 15 lat. Zyskuje odświeżony interfejs i funkcje

Google Chrome działa w komputerach od 15 lat. Na początku był tylko "kolejną" przeglądarką na rynku cenną przede wszystkim przez wyjątkową sprawność działania. Użytkownicy szybko przekonali się do Chrome'a, który w ciągu kilka lat zdominował rynek. Według danych statcounter, obecnie Google Chrome jest wyborem przeszło 63 proc. internautów na świecie. W Polsce z Chrome'a korzysta na desktopach ponad 69 proc. osób, na drugim miejscu plasuje się Opera z wynikiem nieco ponad 10 proc.

Korzystając z okazji jubileuszu Chrome'a, Google zwraca uwagę, że od początku programistom przyświecają te same cele - rozwijanie Chrome'a jako bezpiecznej i szybciej przeglądarki. Tę ostatnią cechę mają potwierdzać wyniki z benchmarków (choć jak wiadomo, nie zawsze idealnie odzwierciedlają odczuwalną szybkość przy realnym korzystaniu z przeglądarek).

Motywy Material You w Google Chrome © Google

Z okazji 15-lecia Chrome'a, Google wprowadza do przeglądarki kilka nowości. Pierwsza istotna to możliwość personalizacji interfejsu z wykorzystaniem języka projektowania Material You - znanego choćby z Androida. Google dodaje, że odświeżył ikonki nawigacyjne i zadbał o lepszą integrację z systemowymi motywami, dzięki czemu Chrome ma się sprawniej dostosowywać do wybranego ciemnego lub jasnego motywu w systemie operacyjnym. Palety kolorów Material You mają zaś pomóc na przykład odróżnić prywatny profil od służbowego.

Inne nowości to m.in. szybszy dostęp do rozszerzeń, Tłumacza Google, Menedżera haseł Google i innych narzędzi. Będą one teraz dostępne z poziomu menu "trzech kropek" w prawym roku przeglądarki. Nowy jest także sklep Chrome Web Store. Poza poprawionym interfejsem, zaoferuje opcję przeglądania rozszerzeń według kategorii (pojawi się też nowa dla dodatków wykorzystujących AI) oraz rekomendacje dla danego użytkownika.

Odświeżony Chrome Web Store z dodatkami © Google

Trzeba podkreślić, że chociaż Google już teraz dokładnie opisuje nowości, jakie trafią do Chrome'a, realnie mają się one pojawić w przeglądarce "w najbliższych tygodniach". Terminy nie zostały jednak sprecyzowane. Można się spodziewać, że zmiany będą wdrażane do komputerów użytkowników stopniowo i w efekcie nie wszyscy w tym samym momencie ujrzą odświeżony interfejs przeglądarki.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl