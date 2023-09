Goście nie weszli do pokoi. Atak na sieć hoteli w USA

W USA doszło do zdarzenia, które zaniepokoiło zarówno gości, jak i zarządzających siecią hoteli MGM Resorts. W wyniku cyberataku tysiące osób nie dostało się do swoich pokoi. Istnieje podejrzenie, że systemy rezerwacji, bankomaty oraz automaty do gier mogły posłużyć jako tzw. "furtka" dla atakujących.