Trojan Nanocore coraz popularniejszy w Polsce. Potrafi przejąć kamerę

Qbot ewoluował, stając się usługą dostarczającą złośliwego oprogramowania wykorzystywanego do różnych działań cyberprzestępczych, w tym ataków ransomware. Zazwyczaj rozprzestrzeniał się poprzez kampanie phishingowe i współpracował z innymi zagrożeniami. Mimo działań FBI, wpływ Qbota był w sierpniu ogromny i pozostawał on najpopularniejszym szkodliwym oprogramowaniem, wykrywanym w 5 proc. sieci organizacji na całym świecie. Firma Check Point zauważyła jednak znaczący spadek jego wpływu po operacji przeprowadzonej przez FBI.

W sierpniu, drugim najpopularniejszym złośliwym oprogramowaniem był Formbook, infostealer atakujący użytkowników systemu Windows, który po raz pierwszy został wykryty w 2016 roku. Narzędzie to, dystrybuowane w cyfrowym podziemiu jako Malware as a Service, wpłynęło na 4 proc. sieci na całym świecie. Niespodziewanie, trzecie miejsce przypadło programowi Fakeupdates (znany również jako SocGholish), downloaderowi wykrytemu w około 3 proc. sieci.

Specjaliści z Check Point Research poinformowali również o najważniejszych zagrożeniach w Polsce. Pierwsze miejsce należy do Qbota (wpływ na niecałe 4 proc. polskich sieci), natomiast drugie do trojana zdalnego dostępu Nanocore (wpływ na ok. 2,5 proc. sieci). Wszystkie wersje Nanocore zawierają podstawowe wtyczki i funkcjonalności, takie jak przechwytywanie ekranu, wydobywanie kryptowalut, zdalne sterowanie pulpitem czy przejęcie dostępu do kamery internetowej. Ostatnie miejsce "podium zagrożeń" należało do Fakeupdates (obecność w 1,3 proc. polskich sieci).