Grzybobranie. Aplikacje, które pomogą w udanych zbiorach

Jesień kojarzy się ze spacerami po lesie w poszukiwaniu grzybów. Warto wiedzieć, że w grzybobraniu pomóc użytkownikowi mogą stworzone do tego celu aplikacje na smartfony. Dzięki nim m.in. zidentyfikujemy gatunek znalezionego okazu, wyszukamy dobre miejsca do zbiorów, oznaczymy ulubione lokalizacje, a także w razie potrzeby wyjdziemy z lasu najkrótszą możliwą drogą. O ile nie należy im bezgranicznie ufać, to mogą zwiększyć szanse na obfite zbiory i pomogą uniknąć spożycia trującego okazu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Atlas grzybów

Atlas Grzybów to darmowa aplikacja mobilna skierowana przede wszystkim do początkujących grzybiarzy. Aplikacja zawiera bazę przeszło 400 gatunków grzybów, spotykanych w polskich lasach i oferuje prosty, intuicyjny interfejs. Użytkownicy mogą przeglądać listę grzybów wraz z fotografiami oraz oznaczeniami, które wskazują, czy dany gatunek jest jadalny czy trujący. Choć aplikacja nie oferuje zaawansowanych funkcji, takich jak identyfikacja grzybów na podstawie zdjęć, to jej prosta konstrukcja czyni ją przydatnym narzędziem podczas grzybobrania.

Program wyposażony jest w wyszukiwarkę, która umożliwia przeszukiwanie bazy po nazwie polskiej lub łacińskiej oraz sortowanie wyników według popularności lub daty dodania. Dodatkowo dostępne są filtry, które pozwalają zawęzić wyniki zgodnie z zadanymi kryteriami. Atlas Grzybów sprawdzi się jako cyfrowy odpowiednik tradycyjnych atlasów grzybów, idealny dla osób, które szukają prostego narzędzia z podstawowymi informacjami w łatwej do nawigowania formie.

Mushroomizer

Mushroomizer to aplikacja na Androida przeznaczona głównie dla początkujących grzybiarzy, która ułatwia identyfikację grzybów za pomocą aparatu smartfona. Dzięki zaawansowanym algorytmom, aplikacja analizuje wygląd grzyba na podstawie zdjęcia i porównuje go z bazą danych, informując użytkownika, czy jest on jadalny. Szybkość oraz skuteczność rozpoznawania to jedne z kluczowych atutów aplikacji.

Dodatkowo, Mushroomizer oferuje bogatą bazę wiedzy, zawierającą opisy i wysokiej jakości zdjęcia różnych gatunków grzybów, a także wskazówki dotyczące ich lokalizacji. Aplikacja umożliwia także mapowanie miejsc, w których znaleziono grzyby, co ułatwia planowanie kolejnych wypraw. Dzięki prostemu interfejsowi i możliwości pracy offline, jest łatwa w obsłudze nawet w lesie, gdzie brak dostępu do internetu.

Shroomify

Shroomify to kolejna aplikacja do identyfikacji grzybów, która pomaga użytkownikom rozpoznać znalezione okazy z najwyższą precyzją. Dzięki algorytmom, które analizują wybrane przez użytkownika cechy grzyba, proces rozpoznawania staje się prosty i intuicyjny.

Aplikacja oferuje bogatą bazę ponad 400 rodzajów grzybów, przedstawionych za pomocą tysiąca zdjęć, co pozwala na szybkie porównanie znaleziska z dostępnymi informacjami. Shroomify dostarcza również szczegółowe dane na temat jadalności grzybów oraz listę bezpiecznych, jadalnych gatunków charakterystycznych dla konkretnego kraju.

Po uruchomieniu aplikacji użytkownik wybiera swoją lokalizację, co pozwala na załadowanie odpowiednich danych o grzybach występujących w danym regionie. Aplikacja wyświetla również wykresy i rankingi popularności każdego gatunku, ułatwiając zrozumienie, w jakich okresach i miejscach dany grzyb występuje najczęściej. To doskonałe narzędzie zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych grzybiarzy, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę i bezpiecznie zbierać grzyby.

Daniel Karcz, dziennikarz dobreprogramy.pl