HexChat: ogłoszono koniec rozwoju klienta IRC

HexChat powstał jako fork programu XChat , linuksowego klienta IRC. Skupiał się na dostarczeniu wersji zgodnej z Windows, ponieważ oficjalne kompilacje XChat dla Windowsa były płatne (20 dolarów) - mimo dostępności kodu źródłowego. Wynikało to z dużego wysiłku potrzebnego do utrzymywania programu w formie niewymagającej olbrzymich zmian.

Fork, wydany pod obecną nazwą w 2012 roku, powstał ze względu na brak komunikacji z opiekunem XChata - autor jego następcy wcale nie chciał utrzymywać nowego programu, zamiast tego wolał połączyć oba projekty, okazało się to jednak niemożliwe. Rozpoczął się więc niezależny rozwój, w rezultacie którego dodano obsługę ircv3 i unowocześniono proces budowania (usuwając wsparcie dla Windows XP).

Wkrótce później pojawiły się natywne powiadomienia systemowe, a także wersja dla sklepu Microsoft Store , co zabawne - ponownie płatna. Zakup wariantu sklepowego został przedstawiony jako sposób na wpłacenie darowizny dla projektu. Jednocześnie dalej były dostępne klasyczne instalatory (EXE) oraz pakiet FlatPak. Ostatnią główną wersję (2.16) wydano w listopadzie 2021.

Wtedy też opiekun projektu ogłosił, że nie ma siły i czasu utrzymywać HexChata z taką samą starannością jak na początku - motywując to tym, że w liceum ma się znacznie więcej czasu na projekty hobbystyczne. Projekt miał już wtedy niemal 10 lat, czasu licealne więc dawno minęły. Szczególnie trudne do utrzymania i aktualizacji miały być buildy dla Windowsów - a więc jeden z głównych powodów, dla których projekt w ogóle powstał. Obecnie właściciel projektu HexChat - TingPing - zarchiwizował repozytorium na GitHubie i zachęcił do tworzenia forków.