Microsoft Edge idzie w ślady Chrome'a: koniec z Windows 7

Włożono wiele pracy w zintegrowanie Edge'a z usługami Microsoftu (i nieco mniej - na zintegrowanie go z Windowsem), więc delta między Chromium a Edgem jest niemała. W Redmond udało się nawet stworzyć kilka usprawnień, które wejdą do "głównego" Chromium. Ale projekt Edge jest mocno zależny od Google'a. Gdy zadecyduje on o zakończeniu wsparcia Windows 7, Microsoft musiałby zaangażować się w samodzielną obsługę tego systemu. Są na to małe szanse.

Dlaczego Edge (i Chrome też) przestanie otrzymywać nowe wydania dla Windows 7? Wszyscy zawsze tłumaczą to "zakończeniem okresu wsparcia przez producenta" oraz brakiem aktualizacji zabezpieczeń dla samego systemu. To zaskakujące wyjaśnienie. O ile zawsze miło jest mieć wymówkę "producent nie testuje starej platformy, to my też nie będziemy", to brak zabezpieczeń jest nieistotny z perspektywy programu. Jak ktoś chce używać dziurawego Windowsa - jego sprawa, prawda?