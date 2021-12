Huawei odpiera zarzuty. Wyciekły dokumenty łączące firmę z systemami opresji

The Washington Post twierdzi, że uzyskał dostęp do poufnych prezentacji z publicznej strony Huawei , zanim zostały one usunięte. Według raportu przygotowanego przez gazetę slajdy zawierały szczegóły dotyczące udziału Huawei w tworzeniu kilku systemów pomagających organom rządowym w:

Jeden z systemów, o których mowa w raporcie jest przedstawiony jako "fundament zunifikowanej platformy inteligentnych więzień". Poza kamerami wideo i inteligentnymi bramami, zawiera on oprogramowanie do zarządzania harmonogramem osadzonych , w tym ich udziałem w zajęciach reedukacji ideologicznej i zmianami pracy w więzieniu.

Kolejny system inwigilacji miał być stosowany w Sinkiang przez siły bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie z raportem wykorzystały one rozpoznawanie twarzy do śledzenia i ujmowania Ujgurów, muzułmańskiej mniejszości etnicznej w Chinach. Inne slajdy wyszczególniają technologię używaną do identyfikacji osób na podstawie ich głosu, systemy do śledzenia lokalizacji ludzi na podstawie nagrań z monitoringu oraz technologię do monitorowania pracowników w pracy.