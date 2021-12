Nadal korzystasz z WhatsAppa? Sprawdź ujawniony dokument FBI, a przestaniesz

Jeśli ujawniony przez Rolling Stone dokument jest prawdziwy, to możemy mówić o katastrofie. Katastrofie percepcji, bowiem WhatsApp okazuje się nie być tak bezpieczny, jak dotąd wielu sądziło. Już na początku 2021 roku pisałem, że to " czas porzucić WhatsAppa na rzecz Signala ". Teraz już wiem, że nie podjąłem wtedy błędnej decyzji.

Jednakże zwróćmy uwagę na przypadek WhatsAppa, bo ten jest dość wyjątkowy. Chodzi o częstotliwość i szybkość reakcji, z jaką pracownicy Meta mają dostarczać metadane i dostęp do wiadomości. Na stworzenie raportu z WhatsAppa i przesłanie go do FBI potrzeba jedynie 15 minut. W rozmowie z serwisem Rolling Stone rzecznik WhatsAppa potwierdził, że firma przesyła dane federalnym, jeśli wpłynie do niej wniosek. Twierdzi jednak, że nie udostępnia treści wiadomości, a także sprawdza dokładnie każdą z próśb.