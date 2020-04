iPhone X z Windows 10 w maszynie wirtualnej. Uruchamia się 20 minut, ale działa

Udostępnij:

Windows 10 może działać w iPhonie X. Co prawda tylko w maszynie wirtualnej i tak wolno, że trudno mówić o jakiejkolwiek wygodzie i przydatności tego rozwiązania, ale jest to możliwe. Jeden z użytkowników postanowił zaprezentować innym, co potrafi dostępna na GitHubie maszyna wirtualna UTM i w jej ramach zainstalował Windowsa 10 w iPhonie X, na co zwrócił uwagę Windows Latest.

Jak dowiadujemy się z filmu i jego opisu, trudno w tym przypadku mówić o czymś więcej, niż o pokazie możliwości oprogramowania. W ramach eksperymentu w maszynie wirtualnej zainstalowano Windowsa 10 w leciwej wersji 1607, co zajęło 2 godziny. Urządzeniem bazowym jest iPhone X z iOS-em 13.4 bez jailbreaka.

Nie tylko instalacja systemu w maszynie wirtualnej wymaga dużo cierpliwości. Uruchomienie Windowsa 10 zajmuje tu około 20 minut. Dla porównania, we współczesnych komputerach wyposażonych w dyski półprzewodnikowe, czas ten liczymy co najwyżej w dziesiątkach sekund. Na iPhonie problematyczne jest także korzystanie z jakichkolwiek funkcji Windowsa. Uruchomienie Eksploratora plików zajmuje kolejne pół minuty, a Word włącza się po ponad minucie.

Kod źródłowy maszyny wirtualnej UTM, którą wykorzystano do tego eksperymentu, można znaleźć na GitHubie, a więcej informacji o projekcie na stronie twórców. Oprogramowanie nie wymaga jailbreaka i przyda się nie tylko do eksperymentów z Windowsem. W podobny sposób można zainstalować Androida czy Linuksa.