Idą święta, idą oszustwa. Uważaj na swoje paczki

Oszustwo "na paczkę" jest jednym z popularniejszych, z jakimi możemy spotkać się w końcówce roku. Przed świętami często dokonujemy zakupów internetowych, w związku z czym regularnie odbieramy paczki. Daje to przestrzeń do działania cyberprzestępców. Wysyłają oni wówczas masowo fałszywe wiadomości, w których informują o rzekomych problemach z przesyłkami.

Dalej mamy do czynienia z prostymi okienkami, które służą do wyłudzenia danych. Oszuści zachęcają do podania numeru karty, daty ważności kodu bezpieczeństwa w celu uiszczenia opłaty za wysyłkę w wysokości 9,99 zł. Na następnym ekranie jesteśmy proszeni o kod SMS do zatwierdzenia płatności. Jeśli podamy oszustom te dane, możemy spodziewać się, że z naszego konta zniknie znacznie więcej środków niż 9,99 zł.