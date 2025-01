Innowacyjne rozwiązania w nowym robocie sprzątającym Dreame

Marka Dreame prezentuje swojego najnowszego robota sprzątającego X50 Ultra, który może odmienić sposób, w jaki postrzegamy automatyczne sprzątanie. To urządzenie, które nie tylko sprząta, ale robi to z niespotykaną dotąd precyzją i możliwościami technicznymi, wprowadzając szereg innowacyjnych rozwiązań do świata robotyki domowej. Producent skupił się na eliminacji najczęstszych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy robotów sprzątających.

Materiał sponsorowany przez Dreame

Przeszkody już nie straszne

Jednym z najbardziej frustrujących aspektów korzystania z robotów sprzątających były ich ograniczone możliwości w pokonywaniu przeszkód. X50 Ultra wprowadza rewolucyjne rozwiązanie w postaci systemu ProLeap™ - pierwszego na świecie mechanizmu automatycznie wysuwanych nóg. Dzięki niemu robot z łatwością radzi sobie z przeszkodami o wysokości do 6 centymetrów, zachowując przy tym wyjątkowo cichą pracę, co zostało potwierdzone certyfikatem TÜV dla trybu cichej pracy. To przełomowe rozwiązanie sprawia, że robot może swobodnie poruszać się między pomieszczeniami, nawet jeśli występują w nich progi czy inne niewielkie różnice wysokości.

Innowacyjna walka z włosami

Kolejnym przełomowym rozwiązaniem jest innowacyjny system HyperStream™ Detangling DuoBrush, który stanowi prawdziwą rewolucję w skuteczności sprzątania. Wykorzystując specjalną konstrukcję kanału powietrznego i dwie główne szczotki, robot efektywnie radzi sobie z włosami o długości nawet do 30 cm, co potwierdza certyfikat TÜV SÜD. System TripleUp Tech dodatkowo optymalizuje pracę, inteligentnie zarządzając podnoszeniem szczotek i mopów w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni. To koniec problemów z plątającymi się włosami w szczotkach, które były zmorą wcześniejszych modeli robotów sprzątających.

© materiały partnera

Potężne serce robota

Sercem urządzenia jest silnik TurboForce szóstej generacji, który osiąga imponujące 90 000 obrotów na minutę i generuje siłę ssania do 20 000 Pa, zachowując przy tym zoptymalizowany poziom hałasu. Robot został wyposażony w wydajny akumulator o pojemności 6400 mAh z funkcją szybkiego ładowania, która jest o 30% szybsza niż w poprzednich modelach. Dzięki temu urządzenie może dłużej pracować i szybciej wraca do działania po naładowaniu.

Zaawansowany system czyszczenia

System AceClean DryBoard™ z dwudziestoma dyszami spryskującymi zapewnia równomierne nawilżenie powierzchni podczas mopowania. Technologia gorącego mycia mopów w temperaturze 80°C skutecznie eliminuje bakterie, zapewniając nie tylko czystość, ale i higienę sprzątanych powierzchni. Robot wykorzystuje również technologię Dual Flex Arm, dzięki której jedna z dwóch nakładek mopujących oraz szczotka boczna osadzone są na ruchomych ramionach, co zapewnia doskonałe pokrycie powierzchni.

© materiały partnera

Inteligentna stacja bazowa

Stacja dokująca PowerDock stanowi prawdziwe centrum sterowania robotem, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie automatycznego utrzymania czystości. Wyposażona w pojemny worek na kurz o pojemności 3,2L zapewnia do 100 dni autonomicznej pracy. Duże zbiorniki na wodę o pojemności 4,5L (czysta) i 4,0L (brudna) oraz system dezynfekcji UV skutecznie dbają o higienę sprzątania. Stacja może być również podłączona bezpośrednio do instalacji wodnej, co jeszcze bardziej zwiększa jej autonomię.

© materiały partnera

Sztuczna inteligencja w służbie czystości

Dreame X50 Ultra wyróżnia się zaawansowanymi możliwościami sztucznej inteligencji i komunikacji. Robot obsługuje protokół Matter oraz oferuje 40 komend głosowych dostępnych w trybie offline. Wykorzystuje technologię OmniDirt Detection 2.0, która potrafi rozróżniać rodzaje zabrudzeń i dostosowywać do nich strategię czyszczenia. System rozpoznaje suche i mokre plamy, mieszane zabrudzenia oraz większe cząstki, automatycznie dobierając odpowiedni tryb pracy.

Automatyczne rozpoznawanie powierzchni

Szczególnie imponująca jest funkcja inteligentnego rozpoznawania powierzchni. Robot automatycznie dostosowuje tryb pracy do rodzaju podłoża - od podnoszenia mopów na dywanach z krótkim włosiem po całkowite ich odłączanie na dywanach z długim włosiem. W trybie Carpet Boost urządzenie automatycznie zwiększa moc ssania podczas sprzątania powierzchni tekstylnych, zapewniając ich dokładne odkurzanie.

© materiały partnera

Dostępność i oferta specjalna

Robot będzie dostępny w czterech wariantach kolorystycznych: w wersji standardowej X50 Ultra w sugerowanej cenie katalogowej 6549 PLN (będzie dostępny w lutym) oraz Complete w sugerowanej cenie katalogowej 6999 PLN, każda w kolorze białym lub czarnym. Model X50 Ultra Complete został objęty specjalną ofertą premierową, klienci sieci MediaExpert (14-27 stycznia 2025), RTV Euro AGD (20-27 stycznia 2025) oraz Oficjalnego Sklepu Dreame (14-27 stycznia 2025) otrzymają przy zakupie kupon o wartości 400 PLN. Kupon będzie można wykorzystać na dowolne produkty marki w sieci, w której dokonano zakupu.

