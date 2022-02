Intel Core i9-12900KS. Wyselekcjonowane procesory będą drogie

Znany z przecieków użytkownik Twittera o nicku momomo_us wytropił listy sprzedażowe flagowca. Wynika z niej, że maksymalne taktowanie wzrosło z 5,2 GHz do 5,5 GHz (1/2 rdzeni), a bazowy limit mocy (PBP) z 125 W do 150 W. Cena także wzrosła do 780 lub 792 USD, co stanowi o blisko 30 proc. wyższą cenę w stosunku do zwykłego Core i7-1200K oferowanego przez tych sprzedawców.