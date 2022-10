Intel Core i9-13900K. Panowanie Ryzenów od AMD było krótkie

Intel Core i9-13900K to układ składający się z ośmiu dwuwątkowych rdzeni P-core i 16 rdzeni E-core pozbawionych wsparcia technologii HT. Taktowanie rdzeni P-core może maksymalnie wzrastać do 5,7 GHz (dwa rdzenie), ale w trybie Thermal Velocity Boost (TVB) jeśli temperatura CPU to poniżej 70 stopni Celsjusza można zyskać jeszcze dodatkowe 100 MHz. Z kolei rdzenie E-core mogą zwiększać częstotliwość pracy do maksymalnie 4,3 GHz.